Марченко признался в любви к теннису и назвал Федерера лучшим игроком в истории

Марченко признался в любви к теннису и назвал Федерера лучшим игроком в истории
Комментарии

Защитник и капитан «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал о своём пристрастии к теннису.

«Мне очень нравится большой теннис, моя супруга – бывшая теннисистка, в свободное время играем с ней в теннис. Сейчас на первых ролях – Янник Синнер и Карлос Алькарас, но в истории лучше всех был Роджер Федерер», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

33-летний Марченко играет в «Ак Барсе» с 2023 года. В конце июня он продлил контракт с клубом на два года. В прошлом сезоне 33-летний игрок обороны провёл 79 матчей в регулярке и плей-офф, в которых записал на свой счёт одну заброшенную шайбу и отдал 15 результативных передач.

Комментарии
Новости. Хоккей
