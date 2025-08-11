Скидки
Фисенко: деньги я отдаю жене, так что своими средствами не владею

Фисенко: деньги я отдаю жене, так что своими средствами не владею
Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко ответил на вопрос о распределении своего заработка в хоккее.

«Деньги я отдаю жене (смеётся). Так что своими деньгами не владею, шучу. Конечно, в наше время нужно быть внимательным, разные бывают ситуации, моменты. Важно быть грамотным в финансовых вопросах.

Не забываю про благотворительность, стараюсь обращать внимание на людей, которые в тяжёлом положении. В Москве помогаю сейчас команде по следж-хоккею, они тренируются, довольные, у них есть всё для занятий спортом, и ребята довольны этим шансом», – передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

