США U18 — Словакия U18, результат матча 11 августа 2025 года, счёт 6:3, Кубок Глинки/Гретцки

Хет-трик Озогани не спас словаков от поражения в матче с США U18 на Кубке Глинки/Гретцки
В Тренчине (Словакия) завершился матч группы B между сборными США и Словакии в рамках международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Игра закончилась победой американских хоккеистов — 6:3.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа B
11 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Словакия U18
Окончен
3 : 6
США U18
0:1 Варга – 04:21 (5x5)     1:1 Озоганы (Гольер) – 04:51 (5x5)     1:2 Харпер – 23:04 (5x4)     2:2 Озоганы (Гибски, Таришка) – 38:01 (5x5)     2:3 Зелински – 39:36 (5x5)     3:3 Озоганы (Гольер, Бернат) – 49:27 (5x4)     3:4 Дэвидсон – 58:20 (5x5)     3:5 Роговски – 58:56 (en)     3:6 Богас – 59:36 (en)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колдер Варга, Леви Харпер (большинство), Блейк Зелиньски, Дэвид Дэвидсон, Брукс Роговски (пустые ворота) и Ник Богас (п.в.). Словацкая команда ответила хет-триком в исполнении Оливье Озогани.

В первом матче группы B сборная Швеции разгромила команду Германии со счётом 10:0.

В следующем матче на Кубке Глинки/Гретцки сборная США сыграет со Швецией, а команда Словакии встретится с немецкими хоккеистами.

Кубок Глинки/Гретцки проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). В прошлом в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.

