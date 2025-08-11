Хет-трик Озогани не спас словаков от поражения в матче с США U18 на Кубке Глинки/Гретцки

В Тренчине (Словакия) завершился матч группы B между сборными США и Словакии в рамках международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Игра закончилась победой американских хоккеистов — 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Колдер Варга, Леви Харпер (большинство), Блейк Зелиньски, Дэвид Дэвидсон, Брукс Роговски (пустые ворота) и Ник Богас (п.в.). Словацкая команда ответила хет-триком в исполнении Оливье Озогани.
В первом матче группы B сборная Швеции разгромила команду Германии со счётом 10:0.
В следующем матче на Кубке Глинки/Гретцки сборная США сыграет со Швецией, а команда Словакии встретится с немецкими хоккеистами.
Кубок Глинки/Гретцки проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). В прошлом в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.
