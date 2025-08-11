Кирилл Капризов вошёл в топ-10 лучших форвардов НХЛ в 2030 году по версии Daily Faceoff
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял седьмое место в прогнозируемом списке 15 лучших нападающих НХЛ в 2030 году. Рейтинг составил портал Daily Faceoff. Возглавил топ-15 форвардов североамериканской лиги НХЛ-2030 нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Предполагаемый топ-15 голкиперов в НХЛ-2030 по версии Daily Faceoff (возрастные данные указаны по состоянию на 7 октября 2030 года):
- Коннор Макдэвид (Канада, 33 года)
- Маклин Селебрини (Канада, 24)
- Джек Хьюз (США, 29)
- Коннор Бедард (Канада, 25)
- Остон Мэттьюс (США, 33)
- Гэвин Маккенна (Канада, 22)
- Кирилл Капризов (Россия, 33)
- Тим Штюцле (Германия, 28)
- Сет Джарвис (Канада, 28)
- Натан Маккиннон (Канада, 35)
- Лукас Рэймонд (Швеция, 28)
- Леон Драйзайтль,(Германия, 34)
- Уайатт Джонстон (Канада, 27)
- Лео Карлссон (Швеция, 25)
- Мэтт Болди (США, 29).
