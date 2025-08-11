Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кирилл Капризов вошёл в топ-10 лучших форвардов НХЛ в 2030 году по версии Daily Faceoff

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов занял седьмое место в прогнозируемом списке 15 лучших нападающих НХЛ в 2030 году. Рейтинг составил портал Daily Faceoff. Возглавил топ-15 форвардов североамериканской лиги НХЛ-2030 нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Предполагаемый топ-15 голкиперов в НХЛ-2030 по версии Daily Faceoff (возрастные данные указаны по состоянию на 7 октября 2030 года):

Коннор Макдэвид (Канада, 33 года) Маклин Селебрини (Канада, 24) Джек Хьюз (США, 29) Коннор Бедард (Канада, 25) Остон Мэттьюс (США, 33) Гэвин Маккенна (Канада, 22) Кирилл Капризов (Россия, 33) Тим Штюцле (Германия, 28) Сет Джарвис (Канада, 28) Натан Маккиннон (Канада, 35) Лукас Рэймонд (Швеция, 28) Леон Драйзайтль,(Германия, 34) Уайатт Джонстон (Канада, 27) Лео Карлссон (Швеция, 25) Мэтт Болди (США, 29).