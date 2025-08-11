Матвей Мичков не вошёл в топ-30 лучших игроков НХЛ в 2030 году по прогнозу Daily Faceoff

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» 20-летний Матвей Мичков не попал в предполагаемый список из 30 лучших хоккеистов НХЛ в 2030 году. Рейтинг составил портал Daily Faceoff. Всего в рейтинг вошли три российских игрока: Кирилл Капризов (11-е место), Ярослав Аскаров (15-е) и Игорь Шестёркин (24-е).

Предполагаемый список лучших игроков НХЛ-2030 по версии Daily Faceoff:

1. Коннор Макдэвид (нападающий, Канада)

2. Кейл Макар (защитник, Канада)

3. Маклин Селебрини (нападающий, Канада)

4. Куинн Хьюз (защитник, США)

5. Джек Хьюз (нападающий, США)

6. Джейк Эттингер (вратарь, США)...

11. Кирилл Капризов (нападающий, Россия)...

15. Ярослав Аскаров (вратарь, Россия)...

24. Игорь Шестёркин (вратарь, Россия)…

В своём дебютном сезоне-2024/2025 Матвей Мичков провёл 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 63 (26+37) очка. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».