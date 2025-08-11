Результаты матчей Кубка Глинки/Гретцки — 2025 на 11 августа

Сегодня, 11 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) стартовал Кубок Глинки/Гретцки — международный турнир среди игроков до 18 лет. В первый игровой день турнира прошли четыре матча.

Хоккей. Кубок Глинки/Гретцки, 11 августа:

Группа А

Канада U18 – Финляндия U18 — 5:3;

Чехия U18 – Швейцария U18 — 6:2.

Группа B

Германия U18 – Швеция U18 — 0:10;

Словакия U18 – США U18 — 3:6.

Кубок Глинки/Гретцки проводится c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). В прошлые годы в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.