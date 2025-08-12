Скидки
Daily Faceoff: стать Василевским 2.0 — слишком амбициозная цель для Аскарова

Портал Daily Faceoff оценил перспективы российского вратаря «Сан-Хосе Шаркс» Ярослава Аскарова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сравнив его с соотечественником Андреем Василевским из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Кажется, что Аскаров был перспективным игроком на протяжении 10 лет, хотя ему только что исполнилось 23. Ожидается, что в этом году он получит значительную игровую практику в «Сан-Хосе». После успешного выступления в АХЛ в прошлом сезоне (процент отражённых бросков 0,923) Аскарову пора заявить о себе на самом высоком уровне. Стать Василевским 2.0 — это слишком амбициозная цель, но у него есть габариты и навыки, которые делают его идеальным вратарём для франшизы», — написано в статье Daily Faceoff.

23-летний Аскаров был выбран «Нэшвилл Предаторз» в 2020 году в первом раунде под общим 11-м номером. В сезоне-2024/2025 провёл 13 встреч за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ с коэффициентом надёжности 3,2. Также на его счету 27 игр за фарм-клуб «акул» в АХЛ.

31-летний Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021), обладатель «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона в НХЛ, 2019) и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф, 2021), чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

