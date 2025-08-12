Скидки
В «Эдмонтоне» оценили перспективы проспекта клуба Максима Берёзкина

Старший директор по хоккейным операциям «Эдмонтон Ойлерз» Калле Ларссон оценил перспективы российского проспекта клуба Максима Берёзкина.

«У него габариты, он умеет бросать, может вести игру. Он уже играет на профессиональном уровне, так что, если он к нам присоединится, он станет одним из девяти лучших форвардов. Ему решать, хочет ли он приехать и играть в лучшей лиге мира или ему комфортно там, где он сейчас. Я думаю, мы возлагаем большие надежды на его приезд», — приводит слова Ларссона пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Берёзкин стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославцев. Максим сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков. Напомним, 23-летний форвард был выбран «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта в 2020 году. Ранее Берёзкин заявил, что намерен уехать в НХЛ через год.

