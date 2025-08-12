26-летний американский нападающий Александр Хмелевски точно останется в «Салавате Юлаеве» на сезон-2025/2026. Игрока не обменяют, об этом стало известно «Чемпионату».

В регулярном сезоне-2024/2025 КХЛ Хмелевски набрал 57 (25+32) очков – это третий результат в «Салавате». А в 19 играх плей-офф Александр отметился 15 (8+7) очками.

Отметим, что заработная плата американца в «Салавате Юлаеве» составляет 80 млн рублей в год. Ранее «Чемпионату» стало известно, что уфимский клуб принял решение расторгнуть договор с канадским нападающим Джошем Ливо, который был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона КХЛ. Однако лига пока отказалась аннулировать контракт Ливо «ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста».