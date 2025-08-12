«Миннесота» подписала просмотровый контракт с обладателем Кубка Стэнли

Пресс-служба хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» объявила о подписании просмотрового контракта с 38-летним защитником «Коламбус Блю Джекетс» Джеком Джонсоном.

В минувшем сезоне принял участие в 41 матче за «Коламбус», где отличился шестью результативными передачами.

Всего за свою карьеру в НХЛ защитник принял участие в 1228 матчах, где набрал 342 (77+265) очка. Он также сыграл в 57 матчах плей-офф Кубка Стэнли, набрав 21 очко (5+16). Также защитник представлял США на нескольких международных соревнованиях, в том числе на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, где сборная США завоевала серебряные медали.

Напомним, Джонсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году, когда выступал в составе «Колорадо Эвеланш».