Защитник системы ЦСКА стал лучшим проспектом «Флориды» нового сезона по версии сайта НХЛ

Журналист Том Гулитти в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших проспектов «Флориды Пантерз» наступающего сезона.

Первую строчку в списке занял российский защитник системы ЦСКА Матвей Шуравин, который «пантерами» был выбран под 97-м номером на драфте НХЛ 2024 года.

«Время от времени появляются игроки, которые хороши во всём. У него нет слабых мест», — заявил генеральный менеджер «Пантерз» Билл Зито.

В прошлом сезоне 19-летний игрок обороны провёл за ЦСКА в КХЛ 11 матчей, где отдал две результативные передачи.

Полностью топ-5 лучших проспектов «Флориды Пантерз» наступающего сезона по версии сайта НХЛ выглядит так:

1. Матвей Шуравин (защитник);

2. Джек Девайн (нападающий);

3. Микулаш Говорка (защитник);

4. Линус Эрикссон (нападающий);

5. Майк Беннинг (защитник).