Илья Ковальчук поделился ожиданиями от игры СКА под руководством Игоря Ларионова

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук поделился ожиданиями от игры санкт-петербургского СКА под руководством главного тренера Игоря Ларионова.

«Всё будет зависеть не только от Игоря Николаевича, но и от команды, которая придёт с ним, от состава. В межсезонье произошло много изменений. Многие ребята ушли, уехали за океан. Интересно посмотреть, что это будет за команда. Но то, что в Санкт-Петербурге обожают хоккей, — это точно. Полный стадион будет однозначно», — приводят слова Ковальчука «Известия».

