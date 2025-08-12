Скидки
Форвард «Динамо» Комтуа: у России сейчас дурная репутация, но Москва прекрасный город

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал о своей игре за московский клуб и высказался про жизнь в России.

«Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. В России я заново открыл для себя удовольствие от игры в хоккей.

Первый месяц был немного сложнее, определённо пришлось адаптироваться. Жена поехала со мной, и нам очень понравилось. Девять месяцев в России — это своего рода смена обстановки! У страны сейчас дурная репутация, но Москва всё равно прекрасный город.

Это было испытание как на льду, так и за его пределами. На льду, думаю, мне пришлось начинать с нуля. За последние несколько лет в Северной Америке произошло много событий, и мне нужно было от них избавиться. Примерно через месяц я, кажется, снова стал тем игроком, которым хочу быть в своей карьере, и завершил сезон очень хорошо.

Год назад я подписал контракт до конца сезона, чтобы оценить свои возможности. В итоге мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, «Динамо» — лучшее место для меня на следующий сезон. Мне там очень понравилось. Я провёл один из лучших сезонов с тех пор, как стал профессионалом. Я в команде, которая ценит меня и даёт мне почувствовать себя частью команды», — цитирует Комтуа канадский телеканал RDS.

