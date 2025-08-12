«В «расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой же это удар по лиге!» Плющев — о Ливо

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о скандальной ситуации с форвардом Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым». Напомним, уфимская команда расторгла контракт с канадским нападающим по инициативе клуба в связи с тем, что он не прибыл в расположение вовремя.

— Знаете, с каждым днём в КХЛ всё веселее и веселее. Сначала по прихоти канадского тренера с многолетнего контракта слетел популярный омский форвард, теперь с пробега сняли лучшего снайпера прошлого чемпионата.

Тут что одна история, что другая – крайне сомнительная. В «расход» пускают лучших игроков КХЛ – какой же это удар по лиге! Если бы в КХЛ существовал независимый профсоюз, то такого, извините, беспредела мы не увидели бы. А пока, такое впечатление, что регламент не работает – и люди делают всё, что хотят.

— Уфа считает, что Ливо вовремя не явился на сборы. Аргумент?

— Аргумент, но спорный. Ведь сторона хоккеиста, судя по прессе, заранее предупредила, что проблема – в визе. Понятно, что это может быть и отговорка, хотя в нынешние времена с визами у многих действительно задержки – по обе стороны океана.

В любом случае всю правду об этой истории знают только два-три человека – хоккеист, руководитель, может быть, агент. По факту мы видим, что Уфа лихо пролетела на «красный свет». Опасная ситуация, — цитирует Плющева Russia-Hockey.