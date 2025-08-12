Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В «расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой же это удар по лиге!» Плющев — о Ливо

«В «расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой же это удар по лиге!» Плющев — о Ливо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о скандальной ситуации с форвардом Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым». Напомним, уфимская команда расторгла контракт с канадским нападающим по инициативе клуба в связи с тем, что он не прибыл в расположение вовремя.

— Знаете, с каждым днём в КХЛ всё веселее и веселее. Сначала по прихоти канадского тренера с многолетнего контракта слетел популярный омский форвард, теперь с пробега сняли лучшего снайпера прошлого чемпионата.

Тут что одна история, что другая – крайне сомнительная. В «расход» пускают лучших игроков КХЛ – какой же это удар по лиге! Если бы в КХЛ существовал независимый профсоюз, то такого, извините, беспредела мы не увидели бы. А пока, такое впечатление, что регламент не работает – и люди делают всё, что хотят.

— Уфа считает, что Ливо вовремя не явился на сборы. Аргумент?
— Аргумент, но спорный. Ведь сторона хоккеиста, судя по прессе, заранее предупредила, что проблема – в визе. Понятно, что это может быть и отговорка, хотя в нынешние времена с визами у многих действительно задержки – по обе стороны океана.

В любом случае всю правду об этой истории знают только два-три человека – хоккеист, руководитель, может быть, агент. По факту мы видим, что Уфа лихо пролетела на «красный свет». Опасная ситуация, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Видимо, не могут платить ему». «Салават» избавился от Ливо, причём бесплатно!
«Видимо, не могут платить ему». «Салават» избавился от Ливо, причём бесплатно!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android