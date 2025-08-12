Скидки
«Сиэтл» подписал новый контракт с защитником Эвансом на общую сумму $ 4,1 млн

Комментарии

«Сиэтл Кракен» подписал двухлетний контракт с защитником Райкером Эвансом на общую сумму $ 4,1 млн, сообщает пресс-служба команды.

23-летний игрок обороны был выбран на драфте НХЛ «Сиэтлом» под общим 35-м номером. Он подписал трёхлетний контракт новичка перед сезоном-2022/2023.

«Райкер сделал большой шаг вперёд в своём первом полноценном сезоне в НХЛ. Он демонстрирует прогресс из года в год, и мы уверены, что в следующем сезоне он выведет свою игру на новый уровень», — заявил генеральный менеджер «Кракен» Джейсон Боттерилл.

В минувшем сезоне Эванс провёл 73 матча, в которых забил пять голов и отдал 20 результативных передач.

