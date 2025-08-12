Скидки
Алексеев: «Вашингтон» мог спокойно проходить «Каролину», там однотипный хоккей «бей-беги»

Российский новичок «Питтсбург Пингвинз» Александр Алексеев высказался об игре «Вашингтон Кэпиталз» в плей-офф прошлого сезона НХЛ.

— Когда начались плей-офф, было ли сложно влиться в игру?
— Нам дали сыграть пять матчей в концовке регулярки — и они очень помогли. Эти пять игр и позволили так хорошо сыграть в плей-офф.

— Как вы считаете, сезон для «Вашингтона» получился удачным? Могли ли пройти «Каролину»?
— Конечно, могли спокойно проходить. Просто начали что-то выдумывать, подстраиваться под их хоккей. А у них он однотипный — игра первым номером, «бей-беги». Мы спокойно могли играть в тот хоккей, в который играли весь сезон. Могли проходить их. Может, что-то и не получилось, но сейчас уже что говорить, — приводит слова Алексеева «ВсеПроСпорт».

