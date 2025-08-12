Скидки
Павел Дацюк рассказал, кого не хватает нынешнему «Детройту»

Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк рассказал, кого не хватает нынешнему «Детройт Ред Уингз».

«Детройт» долгое время был на вершине, выиграв множество титулов, поэтому понятно, что их перестройка занимает больше времени, чем обычно. Говорят, что перестройка занимает около семи лет, но, поскольку «Детройт» был так высоко, путь обратно на вершину занимает ещё больше времени. Теперь у «Детройта» отличная арена, что само по себе большой плюс. Возможно, команде не хватает ярких лидеров, но это касается не только «Детройта», это касается хоккея в целом. Игроки сейчас взрослеют медленнее, а некоторые и вовсе не взрослеют, оставаясь подростками навсегда», — приводит слова Дацюка RG.

