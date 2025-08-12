Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Доминик Гашек ответил на вопрос, принял бы он участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ

Доминик Гашек ответил на вопрос, принял бы он участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ
Комментарии

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек ответил на вопрос, принял бы он участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ.

«Я был бы очень рад принять участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ в тот момент, когда все, кто должен быть наказан, понесут наказания за свои действия. Если этот матч был бы сыгран до этого, то эта игра стала бы рекламой российской спецоперации. Точно так же, как НХЛ, которая с участием российских игроков является огромной рекламой спецоперации. К сожалению, США и Канада допустили на своей территории эту рекламу», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Гашек прокомментировал слухи о запрете капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать интервью в России.

Материалы по теме
Доминик Гашек отреагировал на запрет Александру Овечкину давать интервью в России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android