Чешский бывший вратарь Доминик Гашек ответил на вопрос, принял бы он участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ.

«Я был бы очень рад принять участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ в тот момент, когда все, кто должен быть наказан, понесут наказания за свои действия. Если этот матч был бы сыгран до этого, то эта игра стала бы рекламой российской спецоперации . Точно так же, как НХЛ, которая с участием российских игроков является огромной рекламой спецоперации. К сожалению, США и Канада допустили на своей территории эту рекламу», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Гашек прокомментировал слухи о запрете капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать интервью в России.