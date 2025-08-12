Скидки
«Ведь не просто так был разорван контракт». Быков — о ситуации Ливо и «Салавата Юлаева»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о скандальной ситуации с форвардом Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым». Напомним, уфимская команда расторгла контракт с канадским нападающим по инициативе клуба в связи с тем, что он не прибыл в расположение вовремя.

«Мне сложно комментировать решение клуба, так как могут быть ещё и другие проблемы и причины. Зная его качество как игрока, согласитесь, ведь не просто так был разорван контракт. А где продолжать карьеру — этот выбор остаётся за игроком», — приводит слова Быков «Матч ТВ».

Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.

