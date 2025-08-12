«Оттава Сенаторз» сообщила о покупке земли для новой арены

«Оттава Сенаторз» и Национальная столичная комиссия (NCC, федеральная корпорация, которая занимается планированием, развитием и охраной природы столичного региона Канады) подписали соглашение о купле-продаже земельного участка площадью 11 акров (около 4,5 гектара) в районе ЛеБретон-Флэтс недалеко от Парламентского холма. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает Ottawa Citizen, клуб заплатит за землю чуть более $ 30 млн. Планируется, что на участке будут построены крупный центр мероприятий и спортивный комплекс. После заключения договора купли-продажи обе стороны cмогут приступить к следующим этапам проектирования.

Сейчас «Сенаторз» играют на арене «Канадиен Тайр-центр», находящейся примерно в 27 километрах к западу от центра и вмещающей около 19 тысяч зрителей.