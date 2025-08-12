Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы не хотим закончить регулярку и отправиться в отпуск». Крикунов — о целях «Сочи»

«Мы не хотим закончить регулярку и отправиться в отпуск». Крикунов — о целях «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал о главных целях южан на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Хоккей — это вся моя жизнь, поэтому сказал себе: надо идти работать. А что возраст? Я 39 лет работаю в хоккее. Сейчас пойдёт 40-й год. Дай бог, дойду до 1500 официальных матчей.

Наши цели? Мы не хотим закончить регулярный чемпионат и отправиться в отпуск. И поэтому уже начали серьёзно работать, хотя на Западе очень высокая конкуренция. Хорошая компания подобралась. «Куньлунь» начал укрепляться. Я даже не говорю о ЦСКА, «Локомотиве», «Динамо», «Спартаке». А «Торпедо» с «Северсталью» уже давно стали крепкими середняками, которые всегда играют в плей-офф», — цитируют Крикунова «Известия».

Материалы по теме
Максим Рыбин: попадание «Сочи» в плей-офф КХЛ будет шагом вперёд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android