ФНС РФ заблокировала счета Александра Овечкина — источник

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает Mash на спорте со ссылкой на источник.

Сообщается, что форвард не присылал декларации с 2023 года. После этого налоговая планомерно блокировала все его счета: два в 2023-м, ещё два в 2024-м и один в конце июля 2025 года. Отмечается, что долгов при этом у Овечкина нет, только проблемы с ИП. Ранее Овечкин продавал свою атрибутику.

Напомним, в апреле этого года Александр стал рекордсменом регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (895). Сейчас на счету россиянина 897 голов.