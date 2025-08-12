Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: вокруг КХЛ в общем-то бардак. Есть подозрение, что нас ждут новые скандалы

Плющев: вокруг КХЛ в общем-то бардак. Есть подозрение, что нас ждут новые скандалы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал резонансные ситуации, касающиеся легионеров в КХЛ.

— Завершая тему легионеров, удивлены, что вокруг них так много резонанса?
— Ещё год назад говорил о том, что именно так и будет. Мы вышли из-под зонтика ИИХФ и, по сути, развязали легионерам руки – в любой момент они могут перебежать в Европу, без каких-либо санкций за нарушение контракта. Первые ласточки – Криштоф из «Сочи» и Найт из «Авангарда».

В свою очередь, и у нас теперь нет перед легионерами особых обязательств. «Дело Ливо», шлейф от которого – не сомневайтесь – ещё долго будет тянуться. Вокруг лиги в общем-то бардак. И есть подозрение, что нас ждут новые скандалы, — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Материалы по теме
«В «расход» пускают лучших игроков КХЛ — какой же это удар по лиге!» Плющев — о Ливо
Материалы по теме
Что за хаос в КХЛ этим летом? Лиге нужно срочно предпринимать решительные действия
Что за хаос в КХЛ этим летом? Лиге нужно срочно предпринимать решительные действия
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android