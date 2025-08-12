Плющев: вокруг КХЛ в общем-то бардак. Есть подозрение, что нас ждут новые скандалы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал резонансные ситуации, касающиеся легионеров в КХЛ.

— Завершая тему легионеров, удивлены, что вокруг них так много резонанса?

— Ещё год назад говорил о том, что именно так и будет. Мы вышли из-под зонтика ИИХФ и, по сути, развязали легионерам руки – в любой момент они могут перебежать в Европу, без каких-либо санкций за нарушение контракта. Первые ласточки – Криштоф из «Сочи» и Найт из «Авангарда».

В свою очередь, и у нас теперь нет перед легионерами особых обязательств. «Дело Ливо», шлейф от которого – не сомневайтесь – ещё долго будет тянуться. Вокруг лиги в общем-то бардак. И есть подозрение, что нас ждут новые скандалы, — цитирует Плющева Russia-Hockey.