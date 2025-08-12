Скидки
Трёхкратный чемпион мира оценил перспективы «Локомотива» в новом сезоне КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил перспективы ярославского «Локомотива» в новом сезоне КХЛ.

«Всем командам будет невероятно тяжело спихнуть «Локомотив» с пьедестала победителя. Эта команда толком не потеряла никого в межсезонье, продлила Радулова и нашла замену ушедшему главному тренеру. В следующем сезоне у «Локо» есть очень большие шансы на повтор прошлогоднего успеха», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал «Локомотив». Ярославский клуб в финальной серии обыграл челябинский «Трактор» в пяти матчах и впервые в клубной истории стал обладателем главного трофея КХЛ.

