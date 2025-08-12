Скидки
Павел Дацюк ответил на вопрос о лучшем игроке современности

Павел Дацюк ответил на вопрос о лучшем игроке современности
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк ответил на вопрос о лучшем игроке современности, отметив форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля.

«Сложно выбрать кого-то одного, так как я не особо слежу за игрой. Но мне нравится Леон Драйзайтль. Не согласен, что он находится в тени Коннора Макдэвида — у него отличная скорость принятия решений. Есть много хороших игроков», — приводит слова Дацюка RG.

В активе Дацюка золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

Комментарии
