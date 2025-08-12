Скидки
«КХЛ это только на пользу». Каменский — о ребрендинге «Куньлуня»

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар», который теперь называется «Шанхай Дрэгонс».

«В клубе поменялось руководство, название. Но всё будет зависеть от команды, тренерского штаба, единомышленников, которые будут подбирать состав. По фамилиям там все хоккейные, знают, как побеждать. Должна получиться интересная команда, КХЛ это будет только на пользу», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее стало известно, что команда в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги будет играть на «СКА Арене». Отметим, что после переезда в Россию клуб располагался на «Арена-Мытищи».

