«Думаю, он не просто опоздал на сборы, произошло что‑то ещё». Фетисов о Ливо и «Салавате»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о скандальной ситуации с форвардом Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым». Напомним, уфимская команда расторгла контракт с канадским нападающим по инициативе клуба в связи с тем, что он не прибыл в расположение вовремя.

«Если хотят расторгнуть контракт с Ливо, значит, он не просто опоздал на сборы, произошло что‑то ещё. Надо смотреть контракт, если есть возможность разорвать его в одностороннем порядке, то юридически — никаких вопросов, клуб имеет право. Если такого пункта нет, стоит ждать разбирательство по факту, где права будет только одна сторона», — приводит слова Фетисова «Матч ТВ».