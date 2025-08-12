Новичок «Авангарда» Михаил Котляревский сравнил работу с канадскими тренерами Бенуа Гру и Ги Буше в «Тракторе» и омском клубе соответственно.

— Много ли вообще различий между Гру и Буше?

— Мне кажется, что стиль один и тот же. Канадский — всё строго, всё чётко, все принципы сохранять, концентрация, чтобы строгость присутствовала — что там, что здесь. Но у Буше, мне кажется, это ещё строже. Гораздо строже. В «Тракторе», может, кому-то что-то позволяли, какие-то были моменты. Здесь всё чётко, все как один.

— Не случайно говорят, что Буше достаточно жёсткий тренер, у которого все по струночке.

— Он жёсткий тренер в тех моментах, где это надо. Просто когда он требует — все выполняют. Если требуешь, выполняешь, то, судя по тому, как в короткое время, что я здесь пробыл, выполняешь — всё, упражнение закончил, правильно сделал, и всё. Если не выполняешь, он хочет до тебя достучаться, чтобы ты это выполнял. А так он вообще позитивный человек, и так и не скажешь, что может быть строгим, — цитирует Котляревского «ВсеПроСпорт».