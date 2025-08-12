Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Дацюк ответил на вопрос, стоит ли вывести 13-й номер из обращения в «Детройте»

Павел Дацюк ответил на вопрос, стоит ли вывести 13-й номер из обращения в «Детройте»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк ответил на вопрос, стоит ли вывести 13-й номер, под которым он выступал, из обращения в «Детройт Ред Уингз».

«Никогда об этом не задумывался. Иногда меня спрашивают… Если бы я ходил на каждую игру и видел стяги, было бы иначе. А что, если сейчас кто-то возьмёт номер 13 и станет играть очень хорошо? Тогда меня будут вспоминать ещё чаще. Поэтому я был бы рад, если бы кто-то хорошо сыграл под 13-м номером», — приводит слова Дацюка RG.

В активе Дацюка золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

Материалы по теме
Павел Дацюк ответил на вопрос о лучшем игроке современности
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android