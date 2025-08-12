Павел Дацюк ответил на вопрос, стоит ли вывести 13-й номер из обращения в «Детройте»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк ответил на вопрос, стоит ли вывести 13-й номер, под которым он выступал, из обращения в «Детройт Ред Уингз».

«Никогда об этом не задумывался. Иногда меня спрашивают… Если бы я ходил на каждую игру и видел стяги, было бы иначе. А что, если сейчас кто-то возьмёт номер 13 и станет играть очень хорошо? Тогда меня будут вспоминать ещё чаще. Поэтому я был бы рад, если бы кто-то хорошо сыграл под 13-м номером», — приводит слова Дацюка RG.

В активе Дацюка золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.