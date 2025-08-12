Быков: «Салават Юлаев» имеет большие шансы на успех в новом сезоне

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от игры «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

«Салават» имеет большие шансы на успех в новом сезоне КХЛ. Башкирский клуб из года в год доказывает, что он абсолютно заслуженно является одним из грандов нашего хоккея. Я желаю только удачи «Салавату», – цитирует Быкова LiveResult.

Ранее Вячеслав Быков высказался о скандальной ситуации с форвардом Джошем Ливо и «Салаватом Юлаевым». Напомним, уфимская команда расторгла контракт с канадским нападающим по инициативе клуба в связи с тем, что он не прибыл в расположение вовремя.