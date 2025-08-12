Адам Ружичка рассказал, как скандальное видео с белым порошком изменило его жизнь

Нападающий Адам Ружичка рассказал, как скандальное видео с белым порошком изменило его жизнь. Напомним, в феврале 2024 года хоккеист выложил видео, в котором сидел рядом с белым порошком и банковской картой.

«Без этого видео я, вероятно, продолжил бы вести тот же образ жизни. Сегодня я вижу, что всё происходит не просто так, а по какой-то причине, и это событие, возможно, спасло мне жизнь. С тех пор я не пью, и моя жизнь полностью изменилась.

Каждый должен признать, что у него есть проблема. Моя главная мотивация — быть примером для молодого поколения», — цитирует Ружичку словацкое издание Pravda.

Напомним, после того скандала «Аризона Койотс» выставила форварда на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.