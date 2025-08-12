Скидки
Хоккей

«Адмирал» расторг контракт с нападающим Владиславом Дюкаревым

Аудио-версия:
Комментарии

«Адмирал» расторг по соглашению сторон контракт с нападающим Владиславом Дюкаревым, сообщает пресс-служба владивостокского клуба. Контракт с форвардом был подписан лишь месяц назад.

Воспитанник магнитогорской школы хоккея в прошлое межсезонье проходил просмотр в «Адмирал», но полноценный контракт не получил и продолжил выступать в чемпионате Казахстана в команде «Хумо». Бо́льшую часть регулярки Дюкарев пропустил из-за травмы. В плей-офф провёл 12 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.

Годом ранее в стане «Арлана» из Кокшетау стал чемпионом Казахстана. В регулярном чемпионате забросил 16 шайб и сделал 24 передачи, а в плей-офф отметился ещё 10 голами и пятью результативными пасами.

Бо́льшую часть карьеры провёл в командах ВХЛ. Выступал за «Южный Урал», «Зауралье», «Тамбов» и «Торос».

