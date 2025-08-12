Джейк Эттингер высказался о возможном участии в Олимпиаде-2026 в составе сборной США

26-летний вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер заявил, что намерен завоевать место в сборной США для участия в Олимпиаде 2026 года.

«Я не думаю об этом каждый день, но это, безусловно, мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере. Думаю, если я отлично начну сезон, то это всё, что я могу контролировать. Я постараюсь сосредоточиться на том, чтобы играть как можно лучше в начале сезона, и надеюсь получить шанс выступить на Олимпиаде», — цитирует Эттингера пресс-служба НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.