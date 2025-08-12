Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джейк Эттингер высказался о возможном участии в Олимпиаде-2026 в составе сборной США

Джейк Эттингер высказался о возможном участии в Олимпиаде-2026 в составе сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер заявил, что намерен завоевать место в сборной США для участия в Олимпиаде 2026 года.

«Я не думаю об этом каждый день, но это, безусловно, мотивирует. Это была бы одна из самых крутых историй в моей карьере. Думаю, если я отлично начну сезон, то это всё, что я могу контролировать. Я постараюсь сосредоточиться на том, чтобы играть как можно лучше в начале сезона, и надеюсь получить шанс выступить на Олимпиаде», — цитирует Эттингера пресс-служба НХЛ.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее стало известно, что сборная Франции официально заменит российскую команду на турнире.

Материалы по теме
Сборная США назвала первую шестёрку хоккеистов, попавших в состав на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android