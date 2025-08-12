Вратарь «Далласа» Эттингер оценил увольнение Дебура, критиковавшего его игру в плей-офф

Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер оценил увольнение главного тренера Питера Дебура, критиковавшего его игру в серии финала Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз», в которой «звёзды» уступили в пяти матчах.

«Три года подряд ты останавливаешься на одном и том же месте и надеешься, что сможешь это сделать, а потом – преодолеть трудности. Когда ты так много вложился, а в итоге ничего не добился, это крайне разочаровывает.

Никогда не хочется, чтобы кто-то потерял работу, и, с учётом того, насколько хорошо мы играли последние три года, это тяжело. Но реальность такова, что это часть работы и каждого тренера увольняют. У меня есть лучшие друзья, которых меняют направо и налево. Просто так устроена работа.

Это командный процесс, просто нужно объединиться в нужный момент. Мы демонстрировали хорошую игру на разных отрезках плей-офф, однако неважно, насколько хорошо ты играешь два раунда, если не можешь одолеть соперника в третьем. Выиграй раунд и иди дальше. Нам нужно двигаться дальше и становиться лучше с каждым раундом», — цитирует Эттингера пресс-служба НХЛ.