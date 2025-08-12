Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Далласа» Эттингер оценил увольнение Дебура, критиковавшего его игру в плей-офф

Вратарь «Далласа» Эттингер оценил увольнение Дебура, критиковавшего его игру в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер оценил увольнение главного тренера Питера Дебура, критиковавшего его игру в серии финала Западной конференции с «Эдмонтон Ойлерз», в которой «звёзды» уступили в пяти матчах.

«Три года подряд ты останавливаешься на одном и том же месте и надеешься, что сможешь это сделать, а потом – преодолеть трудности. Когда ты так много вложился, а в итоге ничего не добился, это крайне разочаровывает.

Никогда не хочется, чтобы кто-то потерял работу, и, с учётом того, насколько хорошо мы играли последние три года, это тяжело. Но реальность такова, что это часть работы и каждого тренера увольняют. У меня есть лучшие друзья, которых меняют направо и налево. Просто так устроена работа.

Это командный процесс, просто нужно объединиться в нужный момент. Мы демонстрировали хорошую игру на разных отрезках плей-офф, однако неважно, насколько хорошо ты играешь два раунда, если не можешь одолеть соперника в третьем. Выиграй раунд и иди дальше. Нам нужно двигаться дальше и становиться лучше с каждым раундом», — цитирует Эттингера пресс-служба НХЛ.

Материалы по теме
Главный тренер «Далласа» отметил неудачную игру вратаря Эттингера в матче с «Эдмонтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android