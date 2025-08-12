Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков показал свой новый шлем

Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков показал свой новый шлем
Комментарии

Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков показал свой новый шлем. На вратарской маске присутствуют обновлённый и старый логотипы нижегородского клуба, российский и белорусский шлемы, а также имя дочери Стефании.

28-летний голкипер в прошлом сезоне провёл за «Торпедо» 39 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и отразил 92% бросков. В плей-офф на счету голкипера четыре встречи с 91,5% отражённых бросков.

Всего в КХЛ на счету Кульбакова 147 матчей с 91,9% отражённых бросков. Помимо «Торпедо», белорусский вратарь выступал за «Сочи», подмосковный «Витязь» и московское «Динамо».

Материалы по теме
Видео
Голкипер «Торпедо» Кульбаков отбил буллит Кузнецова и отпраздновал, изобразив «птичку»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android