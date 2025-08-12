Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков показал свой новый шлем. На вратарской маске присутствуют обновлённый и старый логотипы нижегородского клуба, российский и белорусский шлемы, а также имя дочери Стефании.

28-летний голкипер в прошлом сезоне провёл за «Торпедо» 39 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и отразил 92% бросков. В плей-офф на счету голкипера четыре встречи с 91,5% отражённых бросков.

Всего в КХЛ на счету Кульбакова 147 матчей с 91,9% отражённых бросков. Помимо «Торпедо», белорусский вратарь выступал за «Сочи», подмосковный «Витязь» и московское «Динамо».