«Хотелось бы, чтобы было больше таких игроков». Дацюк высказался об игре Ивана Демидова

Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк похвалил нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

«Скромный парень. Мы разговаривали год назад. Не знаю, что с ним произошло за последний год в СКА (смеётся). Но на льду он дерзок. На него интересно смотреть. Хотелось бы, чтобы было больше таких игроков, как он», — приводит слова Дацюка RG.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В прошлом сезоне он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

