Павел Дацюк дал прогноз на выступление «Детройта» в следующем сезоне НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк заявил, что в следующем сезоне «Детройт Ред Уингз» дойдёт до финала Восточной конференции, а действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» не сможет в третий раз подряд выиграть трофей.

«Вот мой прогноз — «Детройт» выйдет в финал конференции. Что касается «Флориды», которая взяла два Кубка Стэнли, то ей будет сложно выиграть третий подряд. Я думаю, что для них это будет очень сложно — отчасти из-за короткого лета, а также потому, что мотивация будет не совсем такой же», — приводит слова Дацюка RG.

В прошлом сезоне «Детройт» остался без плей-офф в девятый раз подряд.