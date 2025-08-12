Дюклер высказался об игре за «Айлендерс» после критики главного тренера Патрика Руа

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Энтони Дюклер заявил, что готов провести второй сезон по контракту с «островитянами». Ранее главный тренер Патрик Руа подверг критике игру форварда и давал ему мало игрового времени. Прошлым летом «Айлендерс» подписали с Дюклером четырёхлетний контракт на общую сумму $ 14 млн.

«Айлендерс» сейчас — моя команда, я люблю играть за них и люблю болельщиков. У нас отличный хоккейный стадион. Я доволен и с нетерпением жду отличного сезона. С нетерпением жду, когда смогу вернуться в игру, и надеюсь попасть в плей-офф», — цитирует Дюклера The Hockey News.

Дюклер набрал 11 (7+4) очков в 44 играх в прошлом сезоне.