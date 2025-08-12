СКА подписал контракт с бывшим нападающим НХЛ Джозефом Бландизи

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с канадским нападающим Джозефом Бландизи. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/2027. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся трансфере.

Джозеф Бландизи – нападающий, родился 18 июля 1994 года в Маркхэме (Онтарио, Канада). Рост – 183 см, вес – 83 кг. Хват клюшки – левый. На драфте НХЛ выбран в шестом раунде «Колорадо Эвеланш» под общим 162-м номером.

В НХЛ дебютировал в сезоне-2015/2016 в составе «Нью-Джерси», также выступал за «Анахайм» и «Питтсбург», последние сезоны защищал цвета «Торонто Марлиз» в АХЛ. Всего в НХЛ провёл 101 игру и набрал 31 очко, в АХЛ сыграл 448 матчей, отметившись 321 результативным баллом.