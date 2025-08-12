Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» объявил о заключении контракта с Эмилем Галимовым

«Барыс» объявил о заключении контракта с Эмилем Галимовым
Комментарии

«Барыс» заключил односторонний контракт с Эмилем Галимовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.

В минувшем сезоне Галимов выступал за санкт-петербургский СКА, где не выходил на лёд, а также за омский «Авангард», куда перебрался в ноябре 2024 года. В составе омичей он провёл 15 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (4+4) очков. В Кубке Гагарина Эмиль сыграл лишь в одном матче команды, не набрав очков.

Галимову 33 года. Кроме выступлений за вышеназванные клубы, хоккеист известен игрой за «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».

Материалы по теме
Эксклюзив
Эмиль Галимов подписал однолетний контракт с «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android