«Барыс» объявил о заключении контракта с Эмилем Галимовым

«Барыс» заключил односторонний контракт с Эмилем Галимовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся подписании.

В минувшем сезоне Галимов выступал за санкт-петербургский СКА, где не выходил на лёд, а также за омский «Авангард», куда перебрался в ноябре 2024 года. В составе омичей он провёл 15 встреч в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 8 (4+4) очков. В Кубке Гагарина Эмиль сыграл лишь в одном матче команды, не набрав очков.

Галимову 33 года. Кроме выступлений за вышеназванные клубы, хоккеист известен игрой за «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Локомотив».