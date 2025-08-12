Юниорская сборная Канады разгромила Швейцарию на Кубке Глинки/Гретцки

В чешском Брно завершился второй матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Канады U18 разгромила Швейцарию U18 со счётом 9:1.

Димиан Жилкин и Адам Валентини отметились дублями. Главным героем матча стал форвард канадской сборной Матис Престон, оформивший хет-трик.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.