Швейцария U18 — Канада U18, результат матча 12 августа 2025 года, счёт 1:9, Кубок Глинки/Гретцки

Юниорская сборная Канады разгромила Швейцарию на Кубке Глинки/Гретцки
Аудио-версия:
В чешском Брно завершился второй матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Канады U18 разгромила Швейцарию U18 со счётом 9:1.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа A
12 августа 2025, вторник. 16:30 МСК
Швейцария U18
Окончен
1 : 9
Канада U18
0:1 Жилкин (Белчетц, Дюпон) – 20:08 (5x4)     0:2 Престон (Рак) – 46:18 (5x5)     0:3 Жилкин (Мбуйи, Лоуренс) – 46:36 (5x5)     0:4 Валентини (Руссо) – 47:02 (5x5)     0:5 Престон (Рак, Лин) – 48:40 (5x5)     1:5 Луц (Бергер) – 53:14 (5x5)     1:6 Престон (Рак) – 53:59 (5x5)     1:7 Валентини (Рудольф, Шартран) – 55:04 (5x5)     1:8 Белчетц (Ди Иорио, Фицджеральд) – 57:32 (5x5)     1:9 Лин (Руссо) – 59:26 (5x5)    

Димиан Жилкин и Адам Валентини отметились дублями. Главным героем матча стал форвард канадской сборной Матис Престон, оформивший хет-трик.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

Календарь Кубка Глинки/Гретцки
Турнирная таблица Кубка Глинки/Гретцки
Материалы по теме
Расписание матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 12 августа
