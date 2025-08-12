«Шанхай Дрэгонс» назначили Сергея Белых генеральным директором клуба

Генеральным директором хоккейного клуба «Шанхай Дрэгонс» назначен Сергей Белых. С 2019 по 2023 год специалист был генеральным директором омского «Авангарда», с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.

«Проект очень интересный и амбициозный, поэтому я с радостью принял предложение стать генеральным директором «Шанхай Дрэгонс». Я немало времени провёл в «Авангарде», хорошо знаю КХЛ, имею опыт сложных проектов, связанных с переездом команды и стартом сезона на новой арене. Этот проект ещё сложнее, поскольку предусматривает переезд клуба в другую страну: «Шанхай Дрэгонс» — китайская команда и будет играть в Китае. Нашим китайским болельщикам, от которых уже поступает немало вопросов, могу дать пас, что скоро для них должны быть интересные новости.

Ну а ближайший сезон мы проведём в Санкт-Петербурге, что является действительно знаковым событием, ведь Санкт-Петербург и Шанхай являются городами-побратимами. Спасибо руководству города и «СКА Арены» за теплый приём и помощь в решении большого количества задач. Я люблю большие вызовы, и вся наша команда готова этот вызов принять. В ближайшее время начнём вас радовать новостями и по поводу основного состава, и по поводу билетов, атрибутики и многого другого», — цитирует Белых пресс-служба клуба.

Белых долгое время работал на руководящей должности в ПАО «Газпром нефть». С 2023 по 2024 год он трудился исполнительным директором ФК «Спартак-Москва».