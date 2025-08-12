Скидки
Швеция U18 — США U18, результат матча 12 августа 2025 года, счёт 5:3, Кубок Глинки/Гретцки

Сборная Швеции U18 одержала волевую победу над США U18 на Кубке Глинки/Гретцки
Комментарии

В Тренчине (Словакия) завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B Сборная Швеции U18 обыграла 5:3 сверстников из США со счётом 5:3.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа B
12 августа 2025, вторник. 16:30 МСК
Швеция U18
Окончен
5 : 3
США U18
0:1 Гордон-Кэрролл – 01:57 (5x5)     0:2 Харпер (Варга) – 16:41 (5x5)     1:2 Нордмарк (Бартольдссон, Густафссон) – 22:31 (5x5)     1:3 Зелински (Маклафлин, Клепов) – 24:19 (5x5)     2:3 Мейер (Херманссон, Хольмерц) – 37:05 (5x5)     3:3 Густафссон (Нордмарк, Андерссон) – 46:59 (5x5)     4:3 Ким (Андерссон, Пальме) – 47:28 (5x5)     5:3 Херманссон (Элофссон, Исакссон) – 48:25 (5x5)    

Отметим, что по ходу второго периода сборная Швеции уступала со счётом 1:3, однако забросила четыре безответные шайбы и одержала волевую победу.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой. В прошлом в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.

