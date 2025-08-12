Сборная Швеции U18 одержала волевую победу над США U18 на Кубке Глинки/Гретцки

В Тренчине (Словакия) завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубок Глинки/Гретцки. Во встрече группы B Сборная Швеции U18 обыграла 5:3 сверстников из США со счётом 5:3.

Отметим, что по ходу второго периода сборная Швеции уступала со счётом 1:3, однако забросила четыре безответные шайбы и одержала волевую победу.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой. В прошлом в турнире участвовали такие звёзды, как Сидни Кросби, Джонатан Тэйвз, Евгений Малкин и Стивен Стэмкос.