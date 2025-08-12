«Нет родственных отношений». В «Торпедо» рассказали о принципах комплектования команды

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга назвал принципы комплектования команды на будущий сезон. В межсезонье команду возглавил экс-тренер фарм-клуба нижегородцев Алексей Исаков. Он сменил на этом посту Игоря Ларионова, перешедшего в СКА.

«Сейчас идёт большая работа. Парни находятся достаточно под высокой нагрузкой. Мы специально определились, что первым нашим спарринг-партнёром станет действующий чемпион. Считаю, что это самая правильная позиция. Если ты хочешь претендовать на высокие места, то ты должен начинать игрой с чемпионом.

С Алексеем Исаковым, как и с остальными тренерами нашей системы, договорились следующим образом, что мы не смотрим на вид контракта, не смотрим на возраст, не смотрим на былые заслуги. Мы оцениваем всех здесь и сейчас. Каждый, кто находится и тренируется в составе первой команды, имеет шанс начать сезон в КХЛ и порадовать болельщиков в трёх первых домашних матчах регулярного чемпионата.

Нет каких-либо предубеждений, нет родственных отношений, нет симпатий вне спорта. Есть только спортивный принцип. Есть только честный труд. Мы об этом сказали ребятам на первом вводном командном собрании. Всё это поможет создать боеспособную команду», – цитирует Забугу Sports.ru.