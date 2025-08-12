Алексей Михнов завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб жлобинского «Металлурга»

Бывший нападающий клубов КХЛ и российской Суперлиги Алексей Михнов завершил игровую карьеру в возрасте 42 лет и вошёл в тренерский штаб жлобинского «Металлурга».

В трёх сезонах кряду за жлобинский «Металлург» Михнов оказывался лучшим бомбардиром и снайпером команды. В 2022 и 2023 годах «Металлург» с Михновым становился чемпионом Беларуси.

В КХЛ и Суперлиге Алексей провёл в общей сложности 18 сезонов, поиграв за «Динамо», «Сибирь», «Локомотив», «Металлург», «Атлант», «Югру», «Автомобилист» и «Нефтехимик».

В регулярных чемпионатах КХЛ Михнов провёл 724 матча и набрал 320 (153+167) очков. В плей-офф – 128 игр и 57 (25+32) результативных баллов.