Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин нанёс символический удар перед матчем футбольного «Спартака»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин нанёс символический удар перед матчем 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

Фото: Кадры трансляции на «Матч ТВ»

Шестёркину 29 лет, он родился в Москве и является воспитанником столичного хоккейного «Спартака». Голкипер — олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА. Заслуженный мастер спорта России. С 2019 года он играет в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс».