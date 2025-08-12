Скидки
Фетисов: в КХЛ не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды

Фетисов: в КХЛ не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о финансовых проблемах клубов Континентальной хоккейной лиги.

– У «Салавата», «Ак Барса» проблемы с финансированием, «Витязь» прекратил существование. Как решать такие проблемы? Не станут ли они критическими для хоккея в России?
– Надо думать, как застраховываться от таких ситуаций. Должен быть элемент страховки, этим должна озадачиться лига. Интересна идея с тем, что госкорпорации должны финансировать не какие-то клубы, а всю КХЛ целиком, чтобы деньги распределялись в равных пропорциях. Тогда и конкуренцию НХЛ по уровню нам будет составить гораздо проще, и бизнес-проекты развивать будет легче. Не должно быть клубов-олигархов, которые разворовывают мелкие команды, это не даёт никакого экономического и доходного эффекта. Ещё и спортивный принцип пропадает, – цитирует Фетисова Odds.ru.

