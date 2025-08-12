Минское «Динамо» на домашнем предсезонном турнире обыграло «Ладу» по буллитам
В столице Беларуси завершился матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались местное «Динамо» и «Лада». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали минчане.
Кубок Минска . Кубок Минска
12 августа 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Б
Лада
Тольятти
1:0 Сотишвили (Пышкайло, Поповский) – 06:10 (5x5) 2:0 Мороз (Липский) – 19:38 (5x5) 2:1 Рейнгардт – 21:44 (5x5) 2:2 Основин (Дяденькин) – 32:11 (5x5) 3:2 Брук – 65:00
Отметим, что после первого периода минчане вели со счётом 2:0 — голами отметились Даниил Сотишвили и Вадим Мороз. Во втором периоде «Лада» забросила две шайбы и сравняла счёт — отличились Илья Рейнгардт и Вячеслав Основин. Победу по буллитам одержали минчане.
В Кубке Минска также принимают участие «Адмирал» из Владивостока и магнитогорский «Металлург». В среду, 13 августа, хозяева льда сыграют с «Адмиралом». «Металлург» свой первый матч проведёт 14 августа против тольяттинцев.
