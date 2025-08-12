Минское «Динамо» на домашнем предсезонном турнире обыграло «Ладу» по буллитам

В столице Беларуси завершился матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались местное «Динамо» и «Лада». Победу по буллитам со счётом 3:2 одержали минчане.

Отметим, что после первого периода минчане вели со счётом 2:0 — голами отметились Даниил Сотишвили и Вадим Мороз. Во втором периоде «Лада» забросила две шайбы и сравняла счёт — отличились Илья Рейнгардт и Вячеслав Основин. Победу по буллитам одержали минчане.

В Кубке Минска также принимают участие «Адмирал» из Владивостока и магнитогорский «Металлург». В среду, 13 августа, хозяева льда сыграют с «Адмиралом». «Металлург» свой первый матч проведёт 14 августа против тольяттинцев.