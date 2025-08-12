Бывший защитник «Питтсбурга» и «Рейнджерс» Чад Руведел завершил игровую карьеру

Бывший защитник «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Чад Руведел завершил игровую карьеру в возрасте 35 лет, сообщает Daily Faceoff.

1 июля 2016 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбургом». Помимо игры за «Питтсбург», он также играл за фарм-клуб команды «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», но из-за недостаточного количества игр он при этом не может считаться обладателем Кубка Стэнли в 2017 году, хотя получил чемпионский перстень.

Руведел провёл бо́льшую часть своих семи с лишним сезонов в НХЛ за «Пингвинз», прежде чем был обменян в «Рейнджерс» в марте 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл всего пять матчей за «Рейнджерс», и бо́льшую часть сезона провёл в АХЛ.

В 369 матчах регулярного чемпионата НХЛ Руведел забил 13 голов и отдал 37 передач, набрав 50 очков, и 25 раз принял участие в играх плей-офф. В 266 встречах АХЛ он забил 34 гола и отдал 100 передач, набрав 134 очка.