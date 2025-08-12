Скидки
Чехия U18 — Финляндия U18, результат матча 12 августа 2025 года, счёт 1:4, Кубок Глинки/Гретцки

Юниорская сборная Финляндии обыграла сверстников из Чехии на Кубке Глинки/Гретцки
В чешском Брно завершился очередной матч международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки. Во встрече группы A Сборная Финляндии U18 победила Чехию U18 со счётом 4:1.

Кубок Глинки/Гретцки . Группа A
12 августа 2025, вторник. 20:00 МСК
Чехия U18
Окончен
1 : 4
Финляндия U18
0:1 Хемминг (Лаатикайнен, Суванто) – 24:59 (5x4)     0:2 Аркко (Каллио, Алалаури) – 33:36 (5x4)     1:2 Томек (Трефны) – 53:22 (5x5)     1:3 Суванто (Суоминен) – 55:20 (5x5)     1:4 Аркко – 56:19 (5x5)    

Дублем отметился нападающий финской сборной Лука Аркко. Ещё по голу в составе победителей забили Оскар Хемминг и Оливер Суванто. Единственную шайбу в составе сборной Чехии забросил Петр Томек.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

Турнирная таблица Кубка Глинки/Гретцки
Календарь Кубка Глинки/Гретцки
